Путин предложил стимулировать автопром путем скидок в 10% на российские машины

Владимир Путин предложил через госзакупки и при помощи компаний с госучастием поддержать спрос на продукцию автопрома.

В частности, глава государства поручил правительству и ВЭБу подготовить запуск программы по обновлению общественного транспорта, передает «Интерфакс».

Помимо этого, по словам президента, около 25 тысяч новых автомобилей приобретут в 2020 году МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и прочие структуры. «Такое решение уже принято», – заявил Путин. Сообщается, что также он поручил выделить дополнительно пять миллиардов рублей на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.

«Важно, чтобы заказы не снижали и компании с госучастием. В первую очередь это касается легких коммерческих автомобилей и техники для реализации инвестиционных проектов», – отметил глава государства.

По мнению Владимира Путина, в качестве стимулирующих мер также следует отложить сроки уплаты утилизационного сбора автоконцернами и поддержать заводы с локализацией производства в России. Глава государства предложил выделить дополнительные шесть миллиардов рублей на льготный автолизинг и семь миллиардов – на программу льготного кредитования при покупке отечественных машин. Кроме того, президент предложил запустить продажи отечественных автомобилей со скидкой в 10%.

Путин отметил, что в российском автопроме задействованы около 300 тысяч человек, и подчеркнул, что нельзя не допускать сокращения рабочих мест.