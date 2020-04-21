Скорость сигвеев и электросамокатов на пешеходных зонах могут органичить 20 км/ч

Минтранс подготовил проект поправок к ПДД, которые выделят в отдельную категорию пользователей электросамокатов.

Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает ввести понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), под которым подразумеваются устройства с одним или несколькими колесами с электродвигателем или приходящие в движение посредством мускульной энергии человека.

Под изменения, помимо электросамокатов, попадут гироскутеры, моноколеса, сигвеи, а также роликовые коньки, скейтборды и простые самокаты.

Отмечается, что требования к владельцам этих средств будут зависеть от возраста. Так, ребенку младше семи лет можно будет кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке, детям до 14 лет разрешат выезжать на велосипедную дорожку. Всем владельцам СИМ старше 14 лет смогут передвигаться по проезжей части велосипедных зон и полосе для велосипедистов, а в случае отсутствия таких зон по правому краю проезжей части или обочине. В зонах, по которым перемещаются пешеходы скорость СИМ будет ограничена 20 километрами в час.

Подчеркивается, что будет запрещено кататься в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, после употребления лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в болезненном и утомленном состоянии.