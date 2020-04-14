Цены на бензин снизились на 12-55 копеек

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса в своих отчетах свидетельствует о небольшом снижении цен на бензин по всей стране. Об этом пишет «Интерфакс».

На Алтая и в Хакассии цена Аи-92 снизилась на 40-55 копеек. В Красноярском крае цены на бензин упали на 13-25 копеек, на Кузбассе — на 12-20 копеек, в республике Тыва — на 12-154 копеек.

В Дагестане стоимость топлива снизилась на 34 копейки, в Татарстане — на 6-18 копеек, в Краснодарском крае — на 10-13 копеек.

Снижение цен на российских заправках часто связано с серьезными кризисами, поэтому считается редким явлением. Сейчас на рынке наблюдаются серьезные изменения к худшему и отмечается падение цен на нефть. К тому же, из-за карантинных мер снизился спрос на топливо.

В ЦДУ ТЭК отметили, что с начала апреля производство бензина снизилось на рекордные 19%.