Газомоторное топливо причислили к товарам первой необходимости

Кабмин дополнил перечень непродовольственных товаров первой необходимости газомоторным топливом.

Как сообщается на сайте российского правительства, это было сделано в целях «стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что до этого в список товаров первой необходимости входил только сжиженный природный газ.

Список товаров первой необходимости появился на сайте кабмина в конце марта. Организации, которые реализуют хотя бы одну из указанных позиций, имеют право не закрываться на период самоизоляции в связи с COVID-19.