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В Москве с начала марта задержано 75 "нехороших" машин, владельцы которых умерли

Авто
13:48, 27 марта 2020

Сотрудники ГИБДД разыскивают десятки тысяч перемещающихся по дорогам России машин, чьи владельцы давно скончались.

Как пишет «Коммерсантъ», поиски принадлежащих умершим гражданам автомобилей, номера которых объявлены в розыск, ведутся параллельно с мерами по контролю за лицами, имеющими большое число неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Проверка показала, часть должников умерли, а на их машинах ездят другие граждане, которые могли приобрести автомобиль по доверенности, при этом не зарегистрировав на себя. В таких случаях привлечь к ответственности собственника невозможно.

В настоящий момент выявлено более 300 тысяч автомобилей, хозяевами которых являются умершие собственники. В отношении более чем 80 тысяч машин регистрация была прекращена, номера объявлены в розыск, передвижение таких транспортных средств отслеживают камеры. При остановке изымаются государственные регистрационные знаки и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) для последующего уничтожения, автомобиль отправляют на штрафную стоянку. 

Водителя «нехорошей» машины привлекают по статье 12.1 КоАП («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Штраф по этой статье предполагает до 800 рублей за первое нарушение и пять тысяч либо лишение прав – за повторное.  

Сейчас в регионы направлено указание, предписывающее каждому МРЭО (межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение) выделить сотрудника для прекращения регистрации машин умерших, а также провести мероприятия по выявлению и задержанию сотрудниками ГАИ автомобилей с прекращенным учетом. 

Сообщается, что московское управление ГИБДД в марте уже задержало 75 таких транспортных средств. 

Рубрика: Авто

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