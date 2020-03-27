В Москве с начала марта задержано 75 "нехороших" машин, владельцы которых умерли

Сотрудники ГИБДД разыскивают десятки тысяч перемещающихся по дорогам России машин, чьи владельцы давно скончались.

Как пишет «Коммерсантъ», поиски принадлежащих умершим гражданам автомобилей, номера которых объявлены в розыск, ведутся параллельно с мерами по контролю за лицами, имеющими большое число неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Проверка показала, часть должников умерли, а на их машинах ездят другие граждане, которые могли приобрести автомобиль по доверенности, при этом не зарегистрировав на себя. В таких случаях привлечь к ответственности собственника невозможно.

В настоящий момент выявлено более 300 тысяч автомобилей, хозяевами которых являются умершие собственники. В отношении более чем 80 тысяч машин регистрация была прекращена, номера объявлены в розыск, передвижение таких транспортных средств отслеживают камеры. При остановке изымаются государственные регистрационные знаки и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) для последующего уничтожения, автомобиль отправляют на штрафную стоянку.

Водителя «нехорошей» машины привлекают по статье 12.1 КоАП («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Штраф по этой статье предполагает до 800 рублей за первое нарушение и пять тысяч либо лишение прав – за повторное.

Сейчас в регионы направлено указание, предписывающее каждому МРЭО (межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение) выделить сотрудника для прекращения регистрации машин умерших, а также провести мероприятия по выявлению и задержанию сотрудниками ГАИ автомобилей с прекращенным учетом.

Сообщается, что московское управление ГИБДД в марте уже задержало 75 таких транспортных средств.