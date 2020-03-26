Таксистов, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19, пригласили в Мосгортранс

Столичный Департамент транспорта открыл для оставшихся без работы таксистов вакансии в ГУП «Мосгортранс».

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства, передает агентство «Москва».

«Мы действительно оцениваем падение спроса на такси в последние недели в районе 25%. Понимаем, что водители такси сейчас столкнулись с падением доходов и приглашаем их на работу в "Мосгортранс"», – говорится в сообщении. Там же указывается номер телефона, по которому следует обращаться соискателям.

Ранее Sodesednik.ru писал о том, что число пассажиров в столичном общественном транспорте существенно сократилось: накануне, 25 марта, в метро людей было утром на 44% меньше, чем обычно в будние.