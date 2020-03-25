На фоне коронавируса в Москве и Подмосковье на 27% снизилось число ДТП

Столичный департамент транспорта рассказал о снижении численности пассажиропотока в Москве и области. Так, на утро среды в метро было на 44% меньше людей, чем обычно в будние дни. В наземном транспорте и в пригородных электричках количество людей оказалось на 32% меньше обычного.

Сотрудник департамента в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что число пассажиров старше 65 лет в метро уменьшилось на 70% (не уточняется, как проводился подсчет).

Вместе с этим на дорогах столицы и Подмосковья стало на 27% меньше ДТП, хотя число машин снизилось лишь на 4%, а число поездок из области в Москву наоборот выросло на 4%. На 26% снизилось число поездок на автобусах из Москвы в область. На тот же процент снизилось число клиентов каршеринга и на 23% сократилось число поездок на такси.

В РЖД ранее сообщали об отмене некоторых внутрироссийских рейсов из-за снижения пассажиропотока. Отменяются рейсы, у которых есть альтернативные маршруты, пишет «РИА Новости».

Официальный сайт мэра отмечает, что за неделю в московском метро продезинфицировали 95 перегонов большинства линий метрополитена, 18 тупиков и 7 соединительных веток.