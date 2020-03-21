ЦОДД заявил о скором запуске 400 "умных" перекрестков вдобавок к ста действующим

Порядка 400 «умных» перекрестков появятся в столице до конца 2020 года, всего их число должно составить 500.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«После внедрения новой системы "умный светофор" автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи будут передвигаться по городу быстрее и без задержек», – говорится в сообщении ЦОДД.

Суть технологии в том, что в дорожное полотно помещаются датчики, которые распознают общественный транспорт и включают для него зеленый сигнал светофора. Автолюбителям такая схема также позволяет экономить время, поскольку они останавливаются только в определенный момент.

«В целом среднее время прохождения перекрестка существенно сокращается, примерно на 15-20%», – указывается в сообщении. Отмечается, что у многих «вызывают особый интерес» кнопки для пешеходов. «Хотелось бы сказать, что эти кнопки работают в ночное время. С 7:00 до 21:00 включение пешеходной фазы осуществляется в автоматическом режиме», – подчеркивается в пресс-релизе.

В прошлом году было запущено примерно сто «умных» перекрестков. В частности, система функционирует на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, а также улицы Судостроительной и Кленового бульвара. Всего в столице планируется сделать «умными» 500 перекрестков.