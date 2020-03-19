Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции

Экоактивист Дмитрий Сатановский сообщил о задержании его единомышленницы Светланы Трушкиной. Они выступали против стройки Юго-Восточной хорды в Москве, пишет «ОВД-Инфо».

Самого Сатановского от дома до места акции протеста сопровождала машина полиции. Другая участница протеста по имени Анастасия намерена обратиться в травмпункт, поскольку ее резко одернул полицейский, в результате чего она вцепилась в забор стройки и поранилась.

Депутат района Печатники Сергей Власов заявил, что Светлану Трушину отпустили без протокола и, вероятно, даже не доставляли в отдел.

Активисты выступают против хорды, потому что при строительстве может быть затронут ядерный могильник в Москворечье-Сабурове.