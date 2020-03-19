ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба ответила на запрос президента Владимира Путина, которого смутил десятипроцентный рост на бензин Аи-92, пишет «РИА Новости». Главу государство смутило, что рост цен на топливо продолжается, несмотря на то, что цены на нефть рухнули вдвое.

В ведомстве отметили, что розничные цены на зимний дизель и бензин с начала года выросли на 0,2%, а инфляция при этом составила 0,9%. Цены при этом на внутреннем рынке остаются ниже экспортных.

«В России или будет дешевый бензин, или будет нормальная "социалка"»

Интервью с с руководителем Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым

В ФАС считают, что сейчас в России нет никаких предпосылок для роста цен на топливо.