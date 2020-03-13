Член Объединения перевозчиков арестован за отказ показать документы инспектору

11 марта на участника Объединения перевозчиков России Дмитрия Датова был составлен протокол за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Дальнобойщик отказался показывать сотруднику ДПС документы, ссылаясь на то, что у инспектора не было должных оснований для проверки. Ситуация произошла в Ленинградской области у Бабинского поста ДПС.

В итоге водитель большегруза был задержан, а на следующий день суд приговорил его к десяти суткам ареста. В суде Датов настаивал, что инспектор так и не смог мотивировать свое требование, а сотрудник ДПС, в свою очередь, объяснял, что его запрос был связан с обязанностями по обеспечению безопасности.