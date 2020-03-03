Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились, что в столице и регионе 8 марта проезд для женщин будет бесплатным во всем общественном транспорте.

Также градоначальник в своем Twitter-аккаунте заявил, что парковка на всех столичных улицах будет бесплатной 8 и 9 марта.

Sobesednik.ru отправил запрос в пресс-службу «Мосгортранса» с просьбой пояснить, как технически будет осуществляться доступ в метрополитен для женщин и какие документы или иные свидетельства нужно будет предоставить, чтобы подтвердить свою принадлежность к женскому полу.