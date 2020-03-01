Сотрудников ДПС в Тольятти будут судить за фальсификацию чека алкотеста

В Тольятти двое сотрудников ДПС предстанут перед судом за взятку в размере 50 тысяч рублей.

Как предполагает следствие, в сентябре минувшего года инспекторы предъявили водителю заранее подготовленный чек алкотестера, где было превышающено допустимое содержание алкоголя в организме. После злоумышленники отключили видеорегистратор и систему позиционирования в патрульном авто и отправились домой к потерпевшему, пишет издание 63.ru.

Там водитель передал правоохранителям 50 тысяч рублей под предлогом, что те не будут привлекать его к административной ответственности.

Уголовное дело против полицейских было возбуждено по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Сейчас дело передано в суд.