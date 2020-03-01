Чем выше цена авто, тем меньше шанс, что оно пропустит пешехода, выяснили ученые

Ученые университета Невады в Лас-Вегасе выявили зависимость между стоимостью автомобиля и культурой вождения, говорится в исследовании, напечатанном в Journal of Transport & Health.

Данные показали: чем выше цена машины, тем меньше вероятность, что её водитель пропустит пешехода. Причем экспертам даже удалось выявить линейную зависимость: с каждой дополнительной тысячей долларов в стоимости авто шанс, что его владелец не остановится на переходе, возрастает на 3%.

Кроме того, оказалось, что женщин и белых мужчин автомобилисты пропускают чаще, чем чернокожих мужчин.

Наблюдения велись на двух нерегулируемых пешеходных переходах в центре Лас-Вегаса. В среднем дорогу пешеходам уступали только в 28% случаев.

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