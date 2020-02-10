На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч

Руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык предложил снизить разрешенную скорость на дорогах столицы с 60 до 50 километров в час, передает «РБК AutoNews».

Кизлык уточнил, что речь идет не обо всех дорогах, а о том, чтобы обозначить для каждой улицы свой индекс скорости. «Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 км/ч в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира», — заявил глава ЦОДД.

Также Михаил Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости, который в России составляет 20 км/ч. «При допустимой сейчас в России скорости 80 км/ч в городе, с учетом нештрафуемого порога, вероятность летального исхода для пешехода взлетает до 60%. Для детей ситуация еще хуже. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — пояснил руководитель Центра.

Согласно выводам экспертов Высшей школы экономики, снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч снизит смертность на 10%, а до 5 км/ч — на 15%.

Ранее в комитете Госдумы по соцполитике выступили против предлагаемого кратного увеличения штрафов за нарушение ПДД. Депутат Ярослав Нилов заявил, что максимальный штраф не должен превышать 50% от МРОТ.