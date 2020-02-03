Возмутившие екатеринбургскую епархию автономера 666 вряд ли войдут в пользование

Секретарь совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников прокомментировал «Газете.ru» проект МВД, согласно которому автомобилист сможет получить номер для своей машины, на котором в окне региона будет указан число зверя — 666. Ранее авто этого региона маркировались кодами 66 и 96.

«Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — заявил игумен.

Председатель «Комитета по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук в комментарии Ura.ru усомнился, что автономера с таким указателем региона выйдут в употребление, поскольку пока еще не исчерпана даже серия 196. «Идет постоянный круговорот номеров. Кто-то покупает машину и получает новый номер, кто-то продает и его номер уходит в резерв. Потом номера из этого резерва начинают выдавать по новой», — говорит Форманчук.

Екатеринбургский блогер Андрей Ермоленко предположил, что упомянутая серия сможет появится на автономерах не ранее, чем в конце XX века.