В ГД заявили, что штрафы за нарушение ПДД не должны превышать 50% от МРОТ

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил вернуть в российскую систему взимания штрафов привязку к МРОТ, пишет «РИА Новости».

«Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — считает парламентарий. Таким образом он отреагировал на предлагаемые поправки в обновленный КоАП, которые значительно увеличивают штрафы за превышение скорости и иные нарушения правил дорожного движения. По мнению Нилова, эти суммы неоправданно завышены, а инициаторы поправок не понимают ситуации в стране.

«Предлагается минимальный штраф для автомобилистов за превышение скорости установить на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ. То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты», — заявляет Нилов.

Ранее Минюст предложил кратно увеличить штрафы по некоторым нарушениям ПДД. В частности, предлагалось наказывать граждан, отказывающихся проходить медосвидетельствование, штрафом в 30-40 тысяч и лишать их прав на срок до трех лет.