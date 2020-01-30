Московских водителей попросили не пользоваться личными авто из-за гололедицы

В ЦОДД москвичей предупредили о возможной опасности из-за снега и гололедицы в столице вечером 30 января.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра организации дорожного движения, столичным автолюбителям рекомендовали пересесть с личного транспорта на метро, МЦД или МЦК для поездок по городу.

«И о погоде. В Москве снег и гололедица. Вечером ожидаем осложнения на дороге. Если вы сегодня на машине, держите дистанцию и будьте внимательны. По возможности в час пик выбирайте метро, МЦД и МЦК. Не пожалеете», — сообщили в центре.

Напомним, что в столичном регионе до пятницы, 31 января, будет действовать «желтый» погодный уровень из-за гололедицы.