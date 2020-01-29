Пробки в час пик отнимают у столичных водителей почти десять дней в году

Москва заняла шестую строчку в мировом рейтинге городов с самыми серьезными дорожными заторами, уступив Мумбаи и Боготе.

Рейтинг составила и опубликовала на своем сайте нидерландская компания TomTom, занимающаяся разработкой карт и навигационных программ.

Жители столицы и ближайшего Подмосковья тратят на пробки от 26 до 32 минут в зависимости от времени суток, говорится в отчете. Самое загруженное время – вечер четверга, особенно промежуток между 18:00 и 19:00. Отмечается, что в 2019 году ситуация в российской столице ухудшилась: в 2018-м Москва находилась на пятом месте рейтинга.

За год московские водители провели в заторах в час пик по 225 часов, то есть больше девяти суток. Исследователи подсчитали, что за это время можно либо полтора раза прочитать роман в семи частях «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, либо посмотреть 199 серий «Игры Престолов», либо связать 56 шапок или 10 свитеров, либо 4321 раз послушать песню «Imagine» Джона Леннона.

Самым благоприятным для водителей российским городом из попавших в рейтинг оказалась Казань: в часы пик ее жители проводят в автомобилях всего на 16–19 минут больше обычного.

Наиболее загруженными городами в мире оказались Бенгалуру (Индия), Манила (Филиппины), Богота (Колумбия), Мумбаи и Пуна (Индия).

Уточняется, что под уровнем загруженности имеется в виду увеличение времени поездки по сравнению с поездкой по свободным дорогам. Всего были исследованы 416 городов и 57 стран.