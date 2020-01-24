У офиса в ТиНАО установили знаки, оповещающие водителей о "людях со смартфонами"

Таблички с надписью «Осторожно! Люди со смартфонами» появились у офисного центра Comcity в Новой Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», знаки, имитирующие дорожные указатели и преупреждающие водителей о близости пешеходов, использующих смартфоны во время движения, установила компания PPF Real Estate Russia, которая является собственником офисного центра.

«Мы уделяем особое внимание безопасности движения как автомобилей, так и пешеходов. В Comcity работают более 10 тысяч сотрудников, многие из них приезжают на работу на общественном транспорте. Не секрет, что сейчас смартфоны часто используются прямо на ходу, и из-за этого движение автомобилей ускользает из поля зрения. Поэтому администрация офисного парка приняла решение установить у пешеходных переходов информационные таблички, имитирующие дорожные знаки, чтобы сделать пребывание на территории Comcity более безопасным для всех наших резидентов», — объяснили свое решение в пресс-службе фирмы.

В Центре организации дорожного движения Москвы при этом подчеркнули, что данные таблички не имеют никакого отношения к улично-дорожной сети города.

Офисный центр Comcity находится в Новой Москве в районе станции метро «Румянцево».