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Toyota отзывает 3,4 млн машин после гибели восьми человек

Авто
13:35, 22 января 2020

Производители Toyota и Honda в Японии отзывают с рынка более 6 миллионов автомобилей из-за разных проблем с подушками безопасности, сообщает «Интерфакс».

Toyota решила отозвать порядка 3,4 миллиона автомобилей из-за подозрений, что подушки безопасности в них могут не сработать или надуться неполностью в момента аварии. Это может произойти из-за чувствительности компьютера компании ZF-TRW, отвечающего за активацию подушки, к электрическим сигналам.

Предполагается, что проблема может касаться 12,3 миллиона машин в США, производимых на разных заводах. Есть подозрения, что технический дефект мог уже привести к гибели восьми человек. В связи с этим американские регуляторы в сфере безопасности проводят свое расследование.

Honda отзывает порядка 2,7 миллиона авто в США и Канаде из-за вероятности взрыва подушек безопасности с последующим выбросом металлических осколков.

Акции Honda и Toyota на фоне этих событий снизились на 0,1% и 0,39% соответственно.

Рубрика: Авто

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