Под Сергиевым Посадом изъяли 36 тысяч канистр контрафактной "незамерзайки"

В селе Глинково Сергиево-Посадского района Подмосковья сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили цех по производству незамерзающей стеклоомывающей жидкости, сообщает «МВД медиа».

Всего было изъято 36 тысяч пятилитровых канистр. Также в помещении находилась пустая тара, этикетки и крышки. Правоохранители установили, что «незамерзайку» реализовывали на трассах и областных авторынках.

На производстве также были задержаны 50 недокументированных мигрантов, живших и работавших на территории региона нелегально. В отношении них составлено 93 административных протокола, каждому назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением из России.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Уточняется, что в состав жидкости входил метиловый спирт. Ведется поиск лиц, причастных к организации работы цеха.