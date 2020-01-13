Четыре региона указали недостоверные данные о местах концентрации ДТП

Ряд регионов представил в правительство неверные цифры о снижении количества аварийных участков на дорогах за 2018 год.

Об этом сообщила Счетная палата, передает ТАСС. «На основании отчетов субъектов РФ за 2018 год по указанному показателю в Ярославской агломерации отсутствуют места концентрации ДТП, в Кировской агломерации снижение составило 64,9%, в Улан-Удэнской агломерации – 76%, в Ижевской агломерации – 78%», – говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что в ходе сравнения с данными ГИБДД была обнаружена недостоверность предоставленных регионами показателей.

По официальной информации Госавтоинспекции, в Ярославской агломерации по итогам 2018 года было обнаружено 40 мест концентрации ДТП. В Кировской агломерации соответствующий показатель сократился на 24,3%, а не на 64,9%, в Улан-Удэнской – вырос на 194%, а не снизился на 78%. В Ижевской агломерации количество аварийных участков уменьшилось на 47% вместо указанных 78%.

В Счетной палате указали на то, что ни одному из упомянутых субъектов не удалось достичь планового значения показателя в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагал снижение количества мест концентрации аварий на дорожной сети городских агломераций до 50 % к концу 2018 года по отношению к базовому значению 2016 года.