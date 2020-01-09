Росстандарт за пять лет отозвал более 3,5 миллиона единиц транспортных средств

В наступившем году Росстандарт намерен ввести ГОСТ по механизмам и параметрам отзыва автомобилей.

Как сообщается на сайте ведомства, разработкой стандарта для отзыва транспортных стредств ранее нигде в мире не занимались, тем не менее он необходим, поскольку существующие нормы по отзыву продукции распространяются на всех группы товаров, в то время как отдельного ГОСТа по отзывам машин нет.

По словам замглавы ведомства Алексея Кулешова, новая система позволит повысить безопасность автомобилей, что поможет сократить уровень смертности на дорогах.

В сообщении указывается на то, что за прошлый год Росстандрт был вынужден отозвать почти 650 тысяч машин, в том числе около 80 тысяч автомобилей Renault, 162 тысячи машин Nissan и 84 тысячи автомобилей Toyota. «Среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo», – говорится в сообщении.

Уточняется, что причинами отзывов становятся дефекты, выявленные самими производителями, а также обнаруженные в результате испытаний Росстандарта. В общей сложности с 2015 года, когда ведомство начало активно заниматься вопросом безопасности при эксплуатации автомобилей, было отозвано свыше 3,5 миллиона транспортных средств.

Отмечается, что на сайте Росстандарта с ноября 2019 года функционирует интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру машины определить, подпадает ли она под отзыв.