Скоростной режим на некоторых участках дорог Подмосковья снизят на 10 км

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили, что на некоторых дорогах регионального значения максимальная скорость может снизиться с 60 до 50 километров в час. Произойти это должно до июня текущего года, пишет АГН «Москва».

Новый скоростной режим будет обозначен прежде всего для мест социального притяжения, на участках вблизи с социально-значимыми объектами и жилыми домами.

Изменения коснутся участков 120 региональных дорог в 47 муниципальных образованиях, на которых был проведен комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения.