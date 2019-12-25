В Москве проиндексируют тарифы на эвакуацию авто нарушителей

С 1 января 2020 года в столице вырастет сумма тарифа на перемещение и хранение авто, припаркованных с нарушением ПДД, сообщает сайт мэра Москвы. Цена будет умножена на процент инфляции и пересчитана в соответствии с изменением экономически обоснованной цены.

Сумма компенсации на содержание эвакуированного автомобиля по-прежнему зависит от габаритов, транспортной категории средства и мощности двигателя. В течение 60 дней будут действовать льготные условия для оплаты суммы эвакуации и содержания.

Льготная стоимость эвакуации автомобилей категории А составит 540 рублей против 520 рублей в 2019 году. Автолюбителям с транспортом категорий B и D весом не более 3,5 тонн в случае эвакуации их транспорта из-за неправильной парковки придется отдать 1 050 рублей (ранее – 1 000 рублей).

Дополнительные 25%-е скидки от размера льготного тарифа можно будет получить в случае, если оплачиваешь сумму до того, как забираешь автомобиль с штрафной стоянки.

Московский паркинг отмечает, что стоимость эвакуации для москвичей гораздо ниже фактической суммы, затрачиваемой на эвакуацию и содержание неправильно припаркованного транспорта.