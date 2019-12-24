Россияне начнут сдавать новый практический экзамен на права с октября 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее систему сдачи экзамена на водительское удостоверение.

Напомним, о том, что проект постановления, исключающего так называемую «площадку» из экзамена на получение водительских прав, находится на подписании в правительстве, стало известно в начале декабря текущего года.

Как выяснил «Коммерсант», в настоящее время инициатива уже получила подпись главы кабмина Дмитрия Медведева. При этом первые ее положения вступят в силу уже в январе 2020 года.

Так, по имеющимся у газеты данным, в начале будущего года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

Одновременно повысится возраст, с которого можно получать права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) — с 16 до 20 лет.

Кроме того, ГИБДД перестанет возвращать водительские удостоверения тем, у кого есть долги по штрафам.

При этом наиболее масштабные изменения, заложенные в постановлении, вступят в силу с 1 октября следующего года. Речь идет, в частности, о получасовом практическом экзамене на получение прав: теперь он будет объединять «площадку» и «город».

В рамках нового теста экзаменатор сначала будет проверять базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т.д.) на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Убедившись, что кандидат владеет азами управления автомобилей, экзаменатор направит его на улицы.

Также с 1 октября у россиян появляется возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДД сможет отменить положительный итог теста — в случае если были предоставлены поддельные документы, к примеру, медицинские справки.