Еще один китайский внедорожник на российских дорогах

10 декабря масштабно — в Музее Москвы и при аккомпанементе Басты — компания GAC Motor представила новый премиальный внедорожник GS8.

Общеизвестный факт: есть у нас стереотип с подозрением относиться ко всему китайскому. Зная это, компания предоставляет гарантию на пять лет или 150 тысяч км пробега, в качестве захвата клиентов первым 200 владельцам GS8 обещает три года бесплатного обслуживания, бесплатную помощь на дорогах в течение трех лет и бесплатный комплект зимних шин. Также бонус для России — планы по запуску в России минивэна GM8 и внедорожника GS5.

Второй антикитайский стереотип касается короткого жизненного цикла автомобиля и опасности поиска запчастей и перспективы продажи через несколько лет. Видимо, опять же получив эту обратную связь, производитель обещает рассмотреть возможности расширения своей дилерской сети и увеличения своей российской команды (привет рабочим местам!) для поддержки, локализации продуктов и исследований рынка.

Цены на новинку варьируют от 1,8 млн до 2,5 в самой премиальной комплектации. А там, как водится у китайского производителя, есть все, включая панорамную крышу и третий ряд сидений. Кстати, что до внешности автомобиля, это довольно привычно по эргономике тем, кто знаком с китайским автопромом, но не похоже на что-то конкретное — по крайней мере, нельзя сказать сходу, чем вдохновлялись дизайнеры. Производитель позиционирует GS8 как семейный автомобиль, созданный на контрасте агрессивного экстерьера с плавными линиями интерьера, солидность снаружи, вместительность внутри.

Интеллектуальный полный привод, собственный двигатель GAC Motor второго поколения 320T, уже привычные режимы «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный» должны обеспечить комфортную езду по российским дорогам. Эту опцию, надеемся, мы еще испытаем на тест-драйвах. Пока же понятно, что производитель настроен серьезно укрепляться на рынке под слоганом «Стремись к большему». И привлечение Басты к проекту — лишнее доказательство стремления инвестировать в это укрепление. Среди гостей были смешки о том, что, мол, Баста фигурирует на всех рекламных площадках Москвы с предложениями от шампуня до банковских услуг. Но учитывая, насколько четко он отрабатывает, этот выбор можно понять — остается надеяться, что автомобиль на дорогах будет таким же техничным и исполнительным.