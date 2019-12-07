Теоретическую часть экзамена на водительские права увеличат в 2,5 раза

С октября 2020 года планируется увеличить объем теоретической части экзамена для получения водительских прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России.

Предполагается, что будет увеличено количество задач в экзаменационных билетах с 20 до 50. Соответственно увеличится продолжительность экзамена и число возможных ошибок в теоретической части.

Ранее сообщалось, что в список заданий планируют добавить вопросы по психологии, медицине и безопасности вождения.