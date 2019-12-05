Водителей предупредили о десятидневном перекрытии центра Москвы на Новый год

Несколько центральных улиц столицы впервые перекроют для проезда транспорта на десять дней в новогодние праздники.

Как передает «Интерфакс», перекрытие улиц связано с проведением в Москве фестиваля «Путешествие в Рождество».

Так, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года исключительно пешеходными станут Тверская (между Манежной и Пушкинской площадями) и Моховая улицы (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд, Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка), а также Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский и Глинищевский переулки.

В это же время будут закрыты плоскостные парковки в районе Театральной площади.