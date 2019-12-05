Столичным водителям советуют пересесть на метро из-за моросящего дождя и пробок

Центр организации дорожного движения порекомендовал москвичам не пользоваться личным авто вечером в четверг, 5 декабря.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жителей Москвы и области в ближайшие несколько дней, включая выходные и начало следующей недели, ждет влажная и ветреная погода.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД, вечером в четверг, 5 декабря, в связи с неблагоприятной погодой столичным автомобилистам рекомендуют пересесть с личного наземного транспорта на метро.

«Есть две новости. Начнем с хорошей: сегодня уже четверг (а завтра пятница). А вот с движением в городе сложновато. Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт плюс локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине», — говорится в сообщении центра.