Из-за дефектных подушек безопасности могут отозвать почти 1,5 млн машин

Около 1,4 млн автомобилей оказались под угрозой отзыва из-за проблем с подушками безопасности японской компании Takata.



Как пишет The Wall Street Journal, отозваны могут быть автомобили BMW, Toyota, Honda, Mitsubishi Motors и Audi, входящей в группу Volkswagen.

Речь идет о машинах, на которых были установлены подушки безопасности, выпущенные между маем 1995-го и августом 1999 года. Общее количество этих подушек может превысить 4,4 млн.

Отмечается, что в данный момент неизвестно, какое количество машин из 1,4 млн автомобилей, на которые были установлены подушки, находятся в эксплуатации.



Это уже вторая волна отзывов автомобилей с подушками Takata. Первый процесс начался в 2013-м и стал близиться к завершению только в ноябре этого года. Всего было отозвано около 42 млн автомобилей с 70 млн подушками. Дефект заключался в том, что пиропатроны подушек взрывались слишком интенсивно и сопровождалось разбрасыванием металлических осколков, что стало причиной гибели 22 человек. В нагнетательных устройствах подушек применяется нитрат аммония, который теряет стабильность при воздействии высокой температуры или повышенной влажности, из-за чего пиропатрон взрывается с непредсказуемой силой.

Новые неполадки были обнаружены после трех несчастных случаев, в которых погиб один человек и пострадали двое, пишет издание. Уточняется, что механизм срабатывания в этих подушках отличается от того, который стал причиной предыдущих отзывов, однако причиной инцидентов могла стать также сильная влажность.