Из экзамена на права намерены исключить испытание на закрытой площадке

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что в Госавтоинспекции намерены исключить испытание на закрытой площадке из экзамена на водительские права, передает ТАСС.

Он отмечает, что проект постановления на настоящий момент находится в Правительстве для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его вступление в силу запланировано на 1 октября 2020 года.

«Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — поясняет Гиляков.