В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин заявил о невозможности на сегодняшний день выстроить такое количество дорог в городах, чтобы все участники движения чувствовали себя комфортно, передает ТАСС.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление», — говорит Понарьин.

В прошлом году эксперт портала Probok.net Александр Чекмарев утверждал, что городской транспорт убыточен, но это нормально, поскольку строительство инфраструктуры для всего количества автомобилей будет гораздо затратнее, чем строительство дорог под городские автобусы, троллейбусы и трамваи.