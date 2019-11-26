Вячеслав Лысаков: В Минздраве испугались, что получат по шапке

Депутат Госдумы, глава общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков – о скандальном новом порядке получения медсправок для водителей:

– С 22 ноября должен был начать действовать новый порядок получения медсправок для водителей. Накануне у наркодиспансеров выстроились очереди людей, которые хотели получить справки по старым ценам.

Разница между 500 рублями и 5–7 тысячами (по новому порядку) удивила многих. В том числе президента Владимира Путина. Минздрав отложил введение нового порядка до июля, пообещав за это время определиться с адекватными ценами.

Люди спрашивают: если и раньше получение справки в наркодиспансере подразумевало сдачу анализа мочи, то почему, если появился еще и новый анализ (крови – для определения маркера CDT, указывающего на заболевание алкоголизмом), цена поднялась столь резко?

Вариантов ответа на этот вопрос очень много. В том числе закрадываются сомнения: возможно, существует сеть лабораторий, которая должна была получить столь выгодный заказ... Тут любые конспирологические версии могут иметь основания.

Сегодня анализ мочи делают экспресс-анализом, и не совсем понятно, зачем нужны дополнительные исследования. Не спорю, такие анализы (с использованием новых методик), возможно, правильно делать тем людям, которых лишили прав за пьянку, употребление наркотиков и психотропных веществ – проверить, есть ли у гражданина зависимость. Тем более что ситуация осложняется тем, что частные клиники не передают информацию о своих клиентах государственным диспансерам – человек может тайно лечиться от зависимости, при этом на учете не состоять и спокойно получить права. С этой точки зрения, конечно, более тщательный подход к проверке тех, кому выдают права, правильный.

Но есть много но. Первое – запредельная цена анализов в некоторых регионах. Второе – мы не слышали мнения специалистов об обоснованности введения новых анализов. Не исключено, что существуют и другие, более дешевые тесты, возможно, не менее, а то и более эффективные.

Почему выбраны именно эти тесты? На основании чего было подготовлено такое решение Минздрава? Оно ведь ничем не аргументировано. Не так давно для получения справки в психдиспансере надо было делать энцефалограмму (это стоило дополнительно 2 тыс. руб.). Потом отменили... Но тоже ведь какая-то кормушка.

Короче, вся эта история еще раз подтвердила плачевное состояние нормотворчества и профессионализма Минздрава.

По просьбе автомобилистов Волгограда я написал запрос главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой проверить в том числе и то, откуда взялся такой разброс цен: если сам анализ в одних регионах стоит 2 тыс. руб., откуда взялись цены в 5–7 тыс. в других? С какого перепугу мы должны кого-то кормить?

В Минздраве испугались, что получат по шапке, и все это отменили. Но надо же было думать, а потом уж подписывать. Тем более решение, которое затрагивает массу людей (в стране порядка 50 млн водителей).

К слову, это далеко не первый раз, когда со стороны Минздрава мы видим такие непродуманные нормативно-правовые акты. К примеру, был совершенно скандальный случай: Минздрав запретил лицензированным специалистам, которые занимались медицинским освидетельствованием, признавать пьяными водителей. На том основании, что критериев опьянения нет в федеральном законодательстве.

Да, их там нет. Могу это подтвердить, как автор поправок о так называемой возможной суммарной погрешности измерений, которая учитывает: погрешности приборов (алкотестеров); влияние показателей воздуха (они зависят от параметров температуры, давления, газового состава); метаболические процессы в организме. Все это мы учли и предложили считать признаком опьянения свыше 0,16 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха – это научное подтверждение того факта, что человек принимал алкоголь. Я консультировался со специалистами, и наркологи уверяют: исходя из норм по алкотестеру, можно пересчитать эту норму и по крови. Это лишь вопрос математики. То есть эквивалент можно вывести и по крови.

Но... Не буду вдаваться в подробности, но по ряду причин, которые могли помешать принятию этих поправок, критерии опьянения по крови были из закона исключены. Скажу больше – было поставлено условие: иначе нулевой промилле вообще не будет отменен.

Так кто виноват в том, что этих критериев нет в законодательстве? Минздрав ведь тогда и пальцем не пошевелил. А ведь они могли сделать это подзаконным актом (даже своим приказом): то есть исходя из того, что в законодательстве это понятие закреплено и есть критерии по воздуху при продувке водителем в алкотестер, то же самое можно было ввести и по крови. Но, как оказалось, они несколько лет сидели молча. Дождались, когда уже МВД обеспокоилось тем, что десятки тысяч водителей уходят от ответственности...

А знаете, кто уходит? Кровь берут у тех, кто после ДТП находится без сознания (то есть не может дунуть в алкотестер). Либо у тех, кто настолько пьян, что уже ничего не соображает и тоже не может дунуть в прибор. Так вот, когда даже на глаз понятно, что человек пьян в хлам, что там на порядок больше промилле, чем 0,16 промилле, Минздрав запретил признавать таких людей находящимися в состоянии опьянения. И они уходили от ответственности. Потому что с юридической точки зрения они якобы были трезвы.

Несколько лет такое положение вещей никого в Минздраве не беспокоило. Они ничего не делали, пока МВД не внесло отдельным актом законопроект. Что, честно говоря, смотрелось тоже странно – это ведь технический закон, и не Госдуме бы его принимать: все это можно было решить в рамках компетенции правительства, или того же Минздрава.

Вячеслав Лысаков,

глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»,

депутат Госдумы

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Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2019 под заголовком «Медсправки по бешеным ценам как кормушка для лабораторий».