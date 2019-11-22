Нанимателей обяжут дважды в день осматривать водителей общественного транспорта

Минздрав РФ разработал закон, вводящий ежедневные удаленные медосмотры для водителей общественного транспорта.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на текст законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, данную инициативу предлагается принять в связи с подготовленным ранее планом мероприятий «по разработке проведения автоматизированного дистанционного предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей».

Так, для водителей общественного транспорта предлагается установить «обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, а также определения факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ». Осуществлять такие осмотры предлагается дистанционно и с применением информационных технологий.

Кроме того, водителей общественного транспорта обяжут раз в полгода проходить анализ на употребление наркотиков, а также не реже раза в два года проходить обычный медосмотр.

Разработанный Минздравом законопроект вводит также обязательное психиатрическое освидетельствование, которое должно проводиться не реже одного раза в пять лет, для сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности.

Все виды осмотров при этом будут осуществляться за счет средств работодателей, отмечается в инициативе.

Напомним, накануне Минздрав отсрочил введение нового порядка прохождения медосмотра для водителей, из-за которого цены справок для ГАИ выросли в несколько раз.