Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно

7 ноября компания ООО «Хавейл Мотор Рус» официально озвучила цену на свою новинку — купе-кроссовер HAVAL F7x будет стоить от 1 549 000 до 1 819 000 рублей в зависимости от комплектации. И эта новость достойна материала уже потому, что 2014 год вместе со взлетом курса евро/доллара сделал практически невозможной покупку внедорожника в достойной комплектации по цене до 2 млн рублей. А эти два миллиона являются тяжелым психологическим барьером для среднего класса населения России.

HAVAL восстановил справедливость на модели F7, которая уже продается за полтора миллиона. Теперь же бренд выпустил, скажем так, лучшую версию себя, нашпиговав F7x модными фишками. Создатели не говорят о портрете аудитории, делая лишь акцент на том, что это молодежный автомобиль, и именно запросы этой аудитории учитывались при разработке модели, поэтому 9-дюймовая мультимедиасистема, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель, камеры 360 и другие полезные и безопасные функции — безусловные «must have» новинки.

Презентация модели для СМИ выглядела сурово: журналистов вывезли на непосредственное место сборки — в Тульскую область, а пресс-конференция напоминала вопросно-ответную перестрелку журналистов с создателями. Экскурсия по заводу была настороженной и малоэмоциональной, а затем всех выпустили в «поля» — и 250 километров по скоростной трассе, пересеченной местности и конкретному бездорожью растопили сердца даже самых отъявленных скептиков. Да, мы все вернулись невероятно лояльными бренду, но, делая обзор, постараемся сохранить объективность.

Что нужно знать о новинке? НAVAL F7x позиционируется как пятидверный интеллектуальный кроссовер, особенностью и главной «изюминкой» которого стал кузов купе в динамичном спортивном дизайне, а желтые кожаные вставки дополнительно будят ассоциации с гоночными авто. Модель F7x российской сборки доступна в комплектациях «Comfort», «Elite» и «Premium». Что важно, комплектация «Comfort» не выглядит базовой заводской сборкой, а имеет достаточно опций для комфортной езды. Машина представлена в четырех цветах: белый «млечный путь», черный «глубокий космос», серый «лунные блики» и синий «аквамарин». И статистика показывает, что последний пользуется наибольшим успехом.

фото: Константин Емченко

Кроссовер выглядит очень стильно, и пока не посмотришь на маркировку, предположения в голову лезут самые разные. Несмотря на спорт-дизайн, в машине достаточно места, в том числе и пассажиры сзади размещаются комфортно и вольготно. Внешне НAVAL F7x реально напоминает собрата-немца, а внутри имеет огромное количество опций, которые в похожих европейских моделях не увидишь ни в какой комплектации, а иногда и ни за какие деньги.

Технические характеристики: объем двигателя 2 литра, 190 л. с., крутящий момент 340, средний расход 8,8 литров на 100 км, — однако смотреть на автомобиль нужно в деле. А проходимость, легкость маневра и скорость разгона не оставляет вопросов.

Из приятных фишек, которые безусловно являются результатом изучения килотонн советов, рекомендаций, обратной связи и опыта конкурентов, у НAVAL F7x очень заметна забота о пассажирах — начиная с комфорта размещения людей любого роста, трех USB-разъемов, в том числе одного сзади и одного на зеркале, чтобы было удобно устанавливать видеорегистратор, и заканчивая подогревом задних сидений, удобными подлокотниками и правильным размещением подстаканников. Да, у него нет автопривода багажника, но экономя более миллиона рублей, этот недостаток можно пережить.

фото: Константин Емченко

В общем, у вас есть шанс, не стоя в годовом листе ожидания, собрать неподалеку умное, функциональное, красивое и маневренное авто, которое будет выглядеть премиально и не откусывать солидный кусок бюджетного пирога. Попробуйте, это интересный опыт.