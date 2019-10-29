Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобилей российского производства стоимостью до миллиона рублей, сообщает «Российская газета».

С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым. В требованиях к такому автомобилю они указали, что он должен иметь не менее трех пассажирских мест и мощность двигателя не более 125 лошадиных сил.

У этого законопроекта уже есть региональные прецеденты: покупать автомобили с использованием материнского капитала ранее разрешили в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе.

Авторы со ссылкой на этот опыт полагают, что их инициатива поможет и семьям, и отечественному автопрому. Однако с такой позицией не согласны в Правительстве, где законопроект уже получил отрицательный отзыв, так как он «не решает жизненно важных проблем семей с детьми».