В АМПП объяснили, почему москвичка могла не знать о штрафах на полмиллиона

В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) ответили москвичке Леле Ивановой, жаловавшейся на 80 штрафов примерно на 500 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что жительница Таганского района Москвы получала эти штрафы за неправильную парковку, хотя уведомлений об этом ей не поступало ни через «Госуслуги», ни через «Автокод», а отправлялись по почте.

«Последние полгода я перемещаюсь преимущественно в пределах действия резидентного разрешения, которое мы оформили, как только переехали на Таганку. Паркуюсь у дома и у детского сада, куда вожу детей. «Госуслуги» проверяю регулярно», — говорит Иванова.

Действие её парковочного разрешения было приостановлено из-за неоплаченных штрафов, о существовании которых она не знала, сообщили РБК в пресс-службе АМПП. Они отметили, что все письма ей отправлялись почтой, однако она их не забрала, поэтому их вернули обратно. В приложениях же и на сайте, по словам представителей пресс-службы, информации могло не быть, если водитель не указала там госномер своего автомобиля.