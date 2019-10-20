Новый прибор Росстандарта сможет определять недолив топлива на АЗС на уровне 1%

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал в интервью «Российской газете» о подробностях нового ГОСТа для автозаправочных станций, который сменит действующие в настоящее время стандарты, принятые в 1989 году.

Согласно обновленному документу, топливораздаточные колонки будут признаны измерительной системой, которая подлежит обязательной периодической проверке. Для аудита в Росстандарте будет использоваться новый «скрытый» прибор, который сможет фиксировать недолив даже на уровне 1%.

По словам Абрамова, нарушения выявляются на каждой пятой станции при том, что проверки плановые. Чаще всего недолив организуется, благодаря манипуляциям с программным обеспечением. «Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает», — говорит глава Росстандарта.

Улучшить контроль за АЗС планируют с помощью «тайных покупателей» и неожиданных визитов проверяющих. Закон, который позволит Росстандарту совершать контрольные закупки, скоро будет готов ко внесению в Госдуму. Ранее на рассмотрение уже был направлен законопроект об административной ответственности за недолив топлива на станциях автозаправок.