Московских водителей призвали отложить поездки из-за восьмибалльных пробок

Центр организации дорожного движения предупредил жителей столицы о пробках вечером в пятницу, 18 октября.

Как передает агентство городских новостей «Москва», специалисты ЦОДД спрогнозировали образование на столичных дорогах пробок в семь-восемь баллов.

«Если вы после вчерашнего на нервах, то вот вам прогноз: сегодня вечером ждем семь-восемь баллов. Но не забывайте, что в пятницу (и в такую хорошую погоду) час пик начинается рано и может затянуться на вылетных магистралях», — говорится в сообщении центра.

В связи с этим ЦОДД рекомендует автолюбителям отложить поездки до позднего вечера.