Минтранс указал на слишком большие сроки согласования работ по освещению дорог

В Минтрансе предлагают упростить процесс согласования работ по организации освещения опасных участков федеральных трасс.

Об этом рассказал замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, выступая на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

В ведомстве отмечают, что на данный момент согласование работ по организации освещения дорог занимает более четырех месяцев, что повышает уровень аварийности.

По данным «Автодора», сейчас освещено свыше 1976 км трасс, находящихся под доверительным управлением компании; необходимо организовать освещение еще 218 километров. Речь идет о трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», а также о строительстве скоростной М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

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