Дорожная полиция начнет использовать наркотестеры с 2020 года

С 2020 года сотрудники ГИБДД начнут применять специальные приборы для определения наркотического опьянения у водителей авто, сообщает ТАСС.

Заявление о готовности дорожной полиции приступить к использованию новой системы сделал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Оно прозвучало 16 октября на открытии международной специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

«Сегодня здесь представлены и те контрольные приборы, которые позволяют выявить водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе наркотического опьянения. Прибор со следующего года вступит в свое действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, освидетельствовав их», — заявил Черников.