Владелец автосалона назвал меры предосторожности при продаже авто с пробегом

Директор автосалона Андрей Громов в связи с громким убийством в Екатеринбурге поделился с порталом Е1 советами о том, как распознать преступника при продаже и покупке машины с пробегом.

Еще на стадии телефонного разговора покупателя должны насторожить неточные ответы при простых вопросах о том, как давно человек владеет авто и сколько у машины было владельцев.

Место встречи для демонстрации автомобиля всегда должно быть ближе к центру города, в людных местах. Сделки всегда нужно проводить в светлое время суток. Лучше всего встречаться на СТО, которые обладают лицензией, указаны в справочниках и имеют отзывы.

Совершать акт купли-продажи автомобиля, по словам Громова, лучше около банков — там многолюдно и ведется видеонаблюдение. Полученные от продажи деньги можно сразу внести в банкомат, который не примет фальшивые купюры, если покупатель пытался обмануть продавца. Не стоит сообщать продавцу номер рейса самолета, поезда и время прибытия, если покупатель приезжает за автомобилем из другого города.

Екатеринбурженка Ксения Каторгина, чей труп был обнаружен 15 октября, отправилась на сделку по продаже автомобиля в ненадежное место, поскольку девушка, которая ей звонила, пожаловалась на токсикоз, развившийся на фоне беременности.

Стало известно имя одного из трех задержанных по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной. Им оказался ранее судимый житель Челябинска Марат Ахметвалиев, которого с 12 сентября разыскивают родственники.