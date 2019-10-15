Грозный возлавил рейтинг городов с лучшими дорогами

Эксперты узнали у россиян, как они оценивают качество дорог и парковок в своих городах.

В ежегодном опросе, проведенном сотрудниками проекта Domofond.ru, приняло участие более 90 тысяч человек, пишет «Российская газета».

Отмечается, что лишь 35 городов из 200 получили оценку больше пяти. Согласно результатам исследования, средний балл составил 4,5, как и в 2018-м. При этом разрыв между городами увеличился на 2,1 балла – с 3,6 до 5,7.

Лидером рейтинга, так же как и в прошлом году, стал Грозный. Его жители оценили состояние дорог и парковок на 7,5 балла, что на 0,6 балла выше, чем в 2018-м. Тюмень поднялась с третьего места на второе. У нее показатель вырос с 6,7 до семи баллов. Третью строчку с результатом чуть менее семи баллов занял город Губкин, расположенный в Белгородской области. Десятку лидеров замкнул Ставрополь, поднявшийся на два пункта вверх с оценкой 5,6.

Москва получила 5,7 балла – на 0,3 больше, чем в 2018 году. Она стала единственным городом-миллионником, попавшим в топ-10, отмечают эксперты.

Самая неблагоприятная ситуация с дорогами и парковками, по данным исследования, наблюдается в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.