Пермяка, который обязал сотрудников ДПС выписать штраф коллегам, вызвали в СК

Жителя Перми Рината Черемных вызвали в Следственный комитет после истории с сотрудниками ДПС, сообщает портал 59.ru.

Ранее гражданин, передвигаясь на машине, был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. В салоне машины Черемных находились его жена и грудной ребенок. Пока шла проверка, ребенок заплакал, супруга отстегнула его от фиксирующего кресла и взяла на руки. Инспектор квалифицировал это как нарушение ПДД и выписал штраф.

В этот момент к месту событий подъезжал наряд ГИБДД, который повернул без проблесковых маячков под знак «Поворот направо запрещен». Ринат Черемных зафиксировал это нарушение на видео и обязал дэпээсников, выписавших ему штраф, оштрафовать и своих коллег.

Видео с нарушением он выложил в социальной сети, где, по словам Черемных, его начала оскорблять сестра одного из инспекторов и почему-то называла его «трансгендером». Позже ему поступил звонок от незнакомца, который сообщил, что нашел его объявление на сайте знакомств для геев. Он предполагает, что так его решили проучить сотрудники ДПС, взявшие его номер телефона из протокола.

В ГУ МВД по Пермскому краю провели проверку по данному факту и аннулировали штраф, выписанный Ринату Черемных. С чем связан его вызов в СК, пока неизвестно.