В РФ отзовут 162 тысячи Nissan Note и Tiida для замены подушки безопасности

Дилер «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил об отзыве 162 тысяч автомобилей Nissan, выпущенных с 2007 по 2014 год.

Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной начала масштабной отзывной кампании стала возможная неисправность «пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира», что может привести к некорректному срабатыванию системы.

Отмечается, под отзыв попадают автомобили Nissan Note и Tiida, выпущенные с января 2007 года по август 2014 года. На них бесплатно для владельцев произведут замену газогенератора подушки безопасности пассажира.