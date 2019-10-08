Каждая шестая поездка на такси в России оказалась нелегальной

Аналитический центр при Правительстве РФ сообщил, что за последние два года нелегальный рынок такси в России вырос на 35%, его объем достиг 101 миллиарда рублей, передает «Коммерсантъ».

На сегодняшний день доля нелегальных поездок по России составляет 16% от общего числа. В денежном выражении черный рынок таксомоторных перевозок составляет 12% из общего числа средств в этой сфере услуг.

Отмечается, что в 13 российских регионах рынок такси является «черным» свыше чем на 50%, а в 21 регионе более четверти водителей осуществляют возмездные перевозки пассажиров на частном автотранспорте нелегально.

Эксперты отметили, что после бурного роста с 2015 года благодаря появлению агрегаторов и снижению стоимости поездки рынок такси перешел в фазу стабильного развития. В 2018 году его совокупный доход составлял 671 миллиард рублей. Ожидается, что к концу текущего года он вырастет до 709 миллиардов.