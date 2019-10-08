"Лежачие полицейские" с искусственным интеллектом могут появиться на дорогах России

В 2021 году на российских дорогах в некоторых регионах может стартовать пилотный проект по установке «лежачих полицейских» с искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.

Искусственная неровность будет появляться на дорожном полотне только в том случае, если автолюбитель превышает скоростной режим. Для этого система будет обеспечена фото- и видеофиксаторами. Стоимость пилотного проекта в случае, если он удачно пройдет опытные испытания, составит порядка восьми миллионов рублей. Его разработкой занимается рабочая группа государственной программы по развитию технологического лидерства НТИ «Автонет».

Сообщается, что этот вариант «лежачего полицейского» станет более щадящим для технических средств: он продлит работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения ПДД водителем. Также сократится число вредных выбросов за счет того, что пропадет необходимость разгоняться и тормозить при преодолении неровности на дороге.

Сейчас разработчики занимаются вопросом максимальной дистанции для срабатывания «лежачего полицейского» перед нарушителем. Слишком резкое срабатывание механизма может, наоборот, привести к аварийной ситуации в случае с неподготовленным водителем.

Также система сможет с помощью получения телематических данных распознавать, попадал ли водитель приближающегося транспорта в ДТП и нарушал ли ПДД. Кроме того, система сможет автоматически регулироваться для пропуска машин скорой помощи.