Как автоконцерны завоевывают любовь покупателей

Любовь к автомобильному бренду, она такая многогранная, что простирается далеко за пределы параметров соотношения цена-качество, расход топлива, угоняемость и так далее. Реальная история из жизни, как родители едут за одной маркой автомобиля, по дороге ребенок хочет в туалет и приходится остановиться в салоне другой марки. А в салоне такая классная детская игровая, что пока дитятко катает по ней игрушечные модели этой марки, папу раскатывают на тест-драйве на взрослой версии модельки — и совершается покупка совсем другого бренда. Словом, все чаще автоконцерны ловят на удочку любви целые семьи.

Porsche Sportscar Together Day

В середине сентября на автодроме Moscow Raceway прошел фестиваль Porsche Sportscar Together Day. В рамках мероприятия клиенты и друзья бренда поучаствовали в первом национальном тест-драйве нового Porsche 911 и первыми познакомились с Porsche Cayenne Coupé. То есть по предварительной регистрации каждый гость мог «качнуть» Porsche на гоночном треке! Кроме того, в рамках фестиваля прошел 5-й этап гоночной серии Porsche Sport Challenge — великолепный заезд, который могли наблюдать все желающие.

Дополнительная программа была не менее насыщенна. В боксе Porsche Exclusive Manufaktur представители концерна наглядно продемонстрировали возможности ателье Porsche. Каждый желающий получил на память эксклюзивный сувенир ручной работы. Для поклонников бренда был подготовлен специальный корнер, где представили коллекцию аксессуаров Porsche, одежду и другую атрибутику бренда, пользующуюся особым спросом.

Организаторы не забыли и о самых маленьких гостях мероприятия. Для них построили детскую зону, где обучали правилам дорожного движения не только в теории, но и на практике. Компания LEGO сконструировала отдельную развлекательную площадку, где дети могли весело провести время пока взрослые участвовали в тест-драйвах.

«Porsche Sportscar Together Day — праздник, который все поклонники бренда каждый год ждут с нетерпением! Это по-настоящему культовое мероприятие. Мы рады разделить с нашими клиентами и друзьями чувство адреналина, которое модно испытать, когда практически летишь навстречу ветру, видишь только трассу и слышишь только рев мотора. Такие мероприятия — отличная возможность вырваться из рутины городских будней», — отметил Алексей Забелкин, генеральный директор Порше Центр Таганка.

OFF-ROAD Volkswagen

В субботу, 28 сентября, в Фольксваген Центр Внуково Volkswagen провел большой OFF-ROAD. Здесь принципы такие же, как и у Porsche: радуем фанатов за рулем, знакомим с новинкой в VR, не забываем о детях. Поэтому в программе были мастер-классы и детская игровая зона более чем для 70 гостей.

VR — тест-драйв автомобилей линейки SUV был организован с помощью шлема виртуальной реальности. В нем были запрограммированы пять маршрутов по футуристическому городу, а интеллектуальный помощник помогал участникам тест-драйва с выбором автомобиля для виртуального заезда — одной их трех моделей сегмента SUV бренда.

После прохождения digital-маршрутов гости получили возможность проверить свои силы, а также выносливость и маневренность моделей SUV Volkswagen на внедорожных конструкциях: на территории дилерского центра был организован комплекс искусственных препятствий — кочки, боковой уклон, качели.

«"Большой OFF-ROAD" — отличный шанс почувствовать себя участником настоящего джип-триала, оценить digital-технологии, дистанционные сервисы и инновации. Приятно слышать положительные отзывы посетителей мероприятия о технических характеристиках автомобилей после прохождения тест-драйвов. Каждый из участников нашел в них что-то привлекательное для себя», — отметил Дмитрий Чайковский, генеральный директор Фольксваген Центр Внуково.

Экспедиция #ВОКРУГМОРЕЙ на ŠKODA KODIAQ

Это было мероприятие не для широкой аудитории, но прекрасный наглядный adventure-challenge. Далеко не каждый владелец домашних животных решится отправиться в путешествие со своим любимцем. Многие предпочитают оставить питомца с родственниками или друзьями, но герой экспедиции Максим и его любимая собака Троя отправились в приключение #ВОКРУГМОРЕЙ на ŠKODA KODIAQ, преодолев 8 500 км и посетив десять стран за 14 дней.

Экспедиция получила свое название не просто так — путешественники объехали вокруг пяти морей: Азовского, Черного, Мраморного, Ионического и Эгейского. Маршрут Максима и Трои начинался в Москве, проходил через Краснодарский край, Грузию, Турцию, где путешественники прокатились на воздушном шаре в Каппадокии и прогулялись по улицам Стамбула, дальше путь пролегал через Грецию, Македонию, Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, Польшу и, наконец, проехав Беларусь, туристы вернулись в Москву. Следить за ходом экспедиции читатели могли в социальных сетях АвтоСпецЦентра, где каждый день выходили путевые заметки от Максима и Трои.

АСЦ, официальный дилер ŠKODA, поддержал Максима в его желании покорять новые просторы вместе с его любимицей Троей и ŠKODA KODIAQ. Для того, чтобы собаке было удобно в пути, АСЦ снарядил путешественников специальными аксессуарами для перевозки животных: автомобильным гамаком и ремнем безопасности для собак.

«В автогамак не впитывается грязь, не прилипает шерсть. Вместо каркаса используются лямки для крепления за ручки над дверьми, что дает надежную фиксацию, и собаке явно удобно. Смотря на Трою, мирно спящую на своем месте, я иногда ей завидую, так как самому приходится преодолевать за рулем довольно большие расстояния», — поделился впечатлениями Максим.